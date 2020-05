La finale de FA Cup prévue le 1er août

Après plusieurs mois sans la moindre compétition, les championnats reviennent petit à petit en Europe. De l'autre côté de la Manche, les clubs anglais sont tombés d'accord avec les instances pour une reprise de la Premier League le 17 juin. Et ce vendredi, c'est la Fédération anglaise de football (FA) qui a dévoilé les dates des prochains tours de la FA Cup.

Les quarts de finale se disputeront le samedi 27 et dimanche 28 juin, avec derrière les demi-finales programmées le samedi 11 et dimanche 12 juillet. Enfin, concernant la fameuse finale, celle-ci aura lieu le samedi 1er août. Qui va donc succéder à Manchester City, vainqueur de cette compétition la saison passée ? Réponse dans un peu plus de deux mois.

Les affiches des quarts de finale :