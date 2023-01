La grosse menace du PSG au Real Madrid

La suite après cette publicité

Pas un jour ne passe sans que la presse madrilène publie des articles sur Mbappé. Sur les sites des principaux journaux de la capitale et ceux des médias spécialisés dans l’actualité merengue, on peut apercevoir le visage du Bondynois quotidiennement. Et ce, alors qu’il n’est même pas question d’un transfert du Parisien vers le Real Madrid pendant ce mercato estival.

Ce week-end encore, les journaux ibériques évoquaient une tranquilité totale du Real Madrid par rapport à l’avenir de la vedette des Bleus, qui serait en plus particulièrement fâchée suite aux dernières filtrations concernant son avenir venant du camp parisien. Quoi qu’il en soit, et sachant que toutes les informations venant de l’autre côté des Pyrénées sur ce dossier sont à prendre avec des pincettes, on a un nouvel épisode de ce feuilleton interminable ce lundi.

Les Madrilènes savent à quoi s’en tenir

Ainsi, le PSG aurait un nouveau moyen de pression sur le Real Madrid comme l’indique Defensa Central. C’est simple : si les Madrilènes retentent leur coup avec Kylian Mbappé dans un avenir proche, les Parisiens en feront de même… avec Vinicius Junior. Ce n’est pas la première fois que le nom du Brésilien est lié au club de la capitale française, et voilà qu’il servirait de moyen de pression dans ce dossier. Vous nous volez notre star, on vous vole la votre, en somme.

Dimanche, Marca dévoilait d’ailleurs qu’à Madrid, on considérait Vinicius Junior comme l’avenir du club et que même en cas d’arrivée de Mbappé, c’est le joueur de la Canarinha qui aurait les galons devant. Ce qui devrait légèrement calmer la direction du Real Madrid vis à vis de KM7. Ou du moins, c’est ce qu’espère le Paris Saint-Germain. De son côté, Florentino Pérez n’a jamais fermé la porte à Kylian Mbappé comme le répètent encore plusieurs quotidiens espagnols comme Marca, mais que c’est le joueur français qui va devoir faire le premier pas s’il veut revêtir la tunique blanche un jour…