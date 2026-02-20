Neymar annonce qu’il pourrait prendre sa retraite !

Depuis qu’il a quitté le Paris Saint-Germain, club où il a passé la moitié de ses six ans à l’infirmerie, Neymar (34 ans) va de galères et galères. Recruté à prix d’or (90 M€) par Al-Hilal en 2023, le Brésilien n’est resté qu’un an et demi en Arabie saoudite. La faute à un corps qui ne suit plus. Victime d’une grosse blessure avec le Brésil, le natif de Mogi das Cruzes n’a jamais su rendre la pareille au club saoudien qui l’a donc laissé rentrer au pays.

Revenu à Santos il y a un an, près de douze ans après avoir quitté le Peixe pour Barcelone, le meilleur buteur de la Seleção (79 buts en 128 sélections) rêvait d’un come-back historique. De retour au sein d’un club totalement dévoué à sa cause, Neymar vise surtout son retour en équipe nationale en vue de la Coupe du monde. Sauf que depuis le mois de janvier 2025, la star n’a participé qu’à 29 matches (11 buts, 5 passes décisives) et a passé pas moins de 196 jours à l’infirmerie !

Bientôt la fin pour Neymar ?

Ça n’a pas empêché Santos de prolonger son contrat jusqu’en décembre 2026. Et après ? Neymar aura-t-il envie de continuer une fois le Mondial 2026 passé ? Le joueur qui a fêté ses 34 ans le 5 février dernier ne jouera sans doute aussi longtemps que Cristiano Ronaldo (41 ans) et Lionel Messi (38 ans). D’ailleurs, dans un entretien accordé à Cazé TV, la star de Santos a clairement indiqué qu’il pourrait prendre sa retraite à la fin de son contrat avec le Peixe en fin d’année.

«Je ne sais pas ce qui va se passer à l’avenir. Je ne sais pas ce que sera l’année prochaine. Il se peut qu’en décembre, j’ai envie de prendre ma retraite. Je vis au jour le jour maintenant. Cette année est très importante, non seulement pour Santos, mais aussi pour l’équipe nationale brésilienne, car c’est l’année de la Coupe du monde. Pour moi aussi, c’est un très grand défi. Je vis au jour le jour. Je ne sais pas ce qui va se passer à l’avenir, je ne sais pas ce que sera l’année prochaine, il se peut qu’en décembre, je veuille prendre ma retraite, mais ce sera une décision qui viendra du cœur. Je vis au jour le jour. Nous avançons petit à petit». Une page du football pourrait se tourner en décembre prochain.