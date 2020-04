Arsenal : Mesut Özil et deux autres joueurs ont refusé la baisse des salaires

Voilà qui ne va pas faire bonne publicité à un Mesut Özil qui n'avait pas vraiment besoin de ça pour ternir encore plus son image. Alors qu'Arsenal a annoncé dans la soirée avoir trouvé un accord avec ses joueurs pour baisser temporairement les salaires de 12,5% (jusqu'au mois de mars 2021), le Mirror nous apprend que l'international allemand et deux autres joueurs ont refusé.

L'ancien Madrilène (sous contrat jusqu'en juin 2021), qui touche le plus gros salaire chez les Gunners (environ 400 000 € par semaine), a indiqué à ses dirigeants qu'il souhaitait attendre de voir comment la situation va évoluer avant de prendre une décision. L'agent du joueur, Erkut Sogut, avait récemment expliqué qu'il n'était pas favorable à cette baisse car «nous ne saurons que d'ici trois à six mois quel sera l'impact financier exact sur les clubs. Le report de salaire est une option, mais on ne peut pas convenir d'une réduction de salaire maintenant alors que les clubs pourraient toujours réaliser le même bénéfice que l'an dernier.» Voilà qui risque de faire sérieusement jaser au sein d'Arsenal mais également dans toute l'Angleterre.