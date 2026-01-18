Serie A : pour la première de Vaz, la Roma prend sa revanche sur le Torino

Quelques jours après la gifle reçue par les Turinois (2-3) en Coppa Italia, l’AS Roma s’est imposée avec autorité sur la pelouse du Torino (2-0) lors de la 21e journée de Serie A. Sérieux et bien organisés, les hommes de Gian Piero Gasperini ont rapidement pris l’avantage grâce à la recrue hivernale Donyell Malen, buteur dès la 26e minute pour concrétiser la domination romaine en première période.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Rome 42 21 +14 14 0 7 26 12 14 Torino 23 21 -13 6 5 10 21 34

Après la pause, le Toro a tenté de réagir mais s’est heurté à une défense solide et à un Mile Svilar vigilant. La Roma a définitivement scellé le sort de la rencontre à la 72e minute par Paulo Dybala, clinique face au but. Une victoire nette et maîtrisée qui permet aux Giallorossi de confirmer leur dynamique et de rester bien placés dans la course aux places européennes. A noter l’entrée en jeu de Robinio Vaz, recruté à l’OM il y a quelques jours, à la 76e minute.