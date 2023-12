City : Erling Haaland ne va pas revenir de sitôt

Manchester City va devoir encore faire sans son meilleur buteur. Auteur de 14 réalisations en 15 matches de Premier League, Erling Haaland avait parfaitement débuté son début de saison, avant d’être stoppé dans son élan. Blessé et écarté des pelouses depuis quelques semaines, le Cyborg ne semble pas encore en mesure de rejouer. C’est en tout cas ce qu’a confirmé Pep Guardiola, en conférence de presse vendredi, avant d’affronter Sheffield United ce samedi (16h) pour le compte de la 20e journée de Premier League.

Lorsqu’un journaliste a demandé à l’entraîneur espagnol si Erling Haaland s’entraînait avec l’équipe, celui-ci a répondu : « non. Seul Kevin (De Bruyne) s’entraîne avec nous. Mais je ne sais pas, je n’ai toujours pas parlé avec les médecins, donc on verra. Mais le plus proche (d’un retour) est peut-être Kevin». Le flou règne encore pour le Norvégien, puisque même Guardiola ne sait pas vraiment où l’attaquant en est de sa blessure. Ceci étant dit, les Cityzens vont devoir faire le travail même sans leur star, et ça commence dès aujourd’hui face à Sheffield.