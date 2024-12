Stéphanie Frappart deuxième meilleure arbitre du monde en 2024

L’ordre a été bousculé. Après avoir été sacrée cinq années consécutives meilleure arbitre du monde par l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), Stéphanie Frappart a été battue. Cette année, l’arbitre française devra se contenter d’une deuxième place, juste derrière l’arbitre anglaise Rebecca Welch. L’écart reste néanmoins serré, puisque seulement 14 points séparent les deux femmes (118 contre 104).

Rappelons que l’année 2024 aura certainement été l’une des plus agitées pour Stéphanie Frappart, impliquée dans plusieurs polémiques d’arbitrage et non-retenue pour l’Euro. Chez les hommes, François Letexier a en revanche été élu meilleur arbitre du monde, ce qui a déjà fait, et devrait continuer de faire parler.