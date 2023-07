PSG : le geste fort qu’exige le Real Madrid au clan Mbappé

La suite après cette publicité

C’est reparti dans tous les sens. Tant en Espagne qu’en France, les médias dévoilent des informations dans tous les sens sur l’avenir du Bondynois. Mardi soir, le quotidien L’Equipe expliquait que les discussions entre le PSG et l’attaquant n’avançaient toujours pas, et que la direction du club francilien pense que la star des Bleus veut partir libre uniquement pour récupérer une énorme prime à la signature.

Dans le même temps, en Espagne, certains commencent à envisager une arrivée du Bondynois à Madrid de plus en plus sérieusement. Si le Real Madrid a laissé fuiter qu’aucun joueur n’allait être recruté après Bellingham, la future arrivée d’Arda Güler a prouvé le contraire, et beaucoup pensent que les dirigeants madrilènes bluffent et travaillent bien sur l’arrivée d’un attaquant star, Mbappé en l’occurrence.

À lire

Galatasaray accélère pour Mauro Icardi

Fayza Lamari attendue au tournant

Comme l’indique El Chiringuito, il y a une condition pour que le Real Madrid passe vraiment à l’attaque et essaye de recruter le principal concerné. Florentino Pérez attend ainsi un coup de fil de Fayza Lamari, mère et agent du joueur. Le président madrilène veut que cette dernière prenne son téléphone et compose son numéro pour donner son feu vert à un transfert, et c’est après cet appel que le Real Madrid commencerait à négocier avec les Parisiens, a priori vendeurs.

La suite après cette publicité

Une question d’orgueil, notamment après les évènements des étés derniers, mais aussi afin de s’assurer que le principal concerné veut bien venir, et qu’il ne s’agit pas d’un nouveau flirt qui ne débouchera sur rien. Cela rejoint aussi la ligne directrice du Real Madrid dans ce dossier depuis des mois déjà, à savoir mettre la balle dans le camp Mbappé et attendre que ce soit l’entourage du joueur qui gère (presque) tout. Autant dire que tout ça ne fait que commencer…