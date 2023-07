Le PSG pense que Kylian Mbappé ne cherche qu’à s’engraisser

La suite après cette publicité

De l’autre côté des Pyrénées, l’hypothèse de voir le Real Madrid dégainer une offre pour recruter Kylian Mbappé dès cet été est souvent évoquée dans les médias. Mais au Paris Saint-Germain, si un tel scénario serait accueilli avec joie, personne n’y croit.

L’Équipe nous apprend en effet que les discussions entre les Rouge et Bleu et le clan Mbappé n’avancent pas du tout. C’est simple, au sein du club de la capitale, on pense que le Bondynois fait tout pour partir libre de tout contrat dans un an, avec pour unique but de récupérer encore plus d’argent en négociant une prime à la signature XXL.

À lire

PSG, Real Madrid : révélations sur le coût phénoménal de l’opération Kylian Mbappé