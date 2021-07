PSG : Kylian Mbappé a été déçu...

La suite après cette publicité

À la lecture de l’article de L’Équipe, la presse madrilène a sabré le champagne. Depuis de nombreux mois, les médias pro Real Madrid annoncent que le plan de la Casa Blanca est de convaincre Kylian Mbappé (22 ans) de ne pas prolonger son contrat (qui court jusqu’en 2022) afin qu’il puisse débarquer gratuitement dans la capitale espagnole l’an prochain.

À l’heure actuelle, c’est le scénario choisi par l’attaquant du Paris Saint-Germain. Les Rouge-et-Bleu parviendront-ils à renverser la situation ? Tout est encore possible. Mais si les dirigeants franciliens veulent que leur numéro 7 prolonge son bail, des discussions franches s’imposent entre les différentes parties. Selon Le Parisien, le natif de Bondy a été déçu à plusieurs reprises.

Mbappé n'a pas apprécié la déclaration d'Al-Khelaïfi

Tout d’abord, malgré le mercato XXL du PSG qui se profile à l’horizon, Mbappé s’interrogerait sur le projet d’un club souvent critiqué pour être trop politique. Une lutte de pouvoirs dans laquelle Leonardo est pointé du doigt. Comme cela a été évoqué précédemment, les relations entre le directeur sportif et le joueur ne sont pas bonnes. Ce qui explique d’ailleurs peut-être pourquoi Nasser Al-Khelaïfi a repris la main dans le dossier de la prolongation.

Cependant, le président du PSG a lui aussi froissé Mbappé. La raison ? Sa déclaration du 6 juin dernier sur le futur de la star. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. » Des propos que Mbappé n’a pas compris et n’a pas vraiment appréciés. Le PSG est prévenu, il va devoir renouer le dialogue avec son joueur s’il ne veut pas être condamné à perdre une telle pépite pour 0€.