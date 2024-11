Man City : Kevin De Bruyne énigmatique sur son avenir

Après une blessure à l’aine survenue à la mi-septembre, Kevin De Bruyne a enfin retrouvé les terrains. Si ses sensations de jeu reviennent progressivement, son avenir contractuel reste toutefois incertain. Lié à son club mancunien jusqu’au 30 juin 2025, le Belge s’est exprimé sur le sujet en conférence de presse. «Honnêtement, je ne sais pas. En début de saison, je savais que des choses allaient se passer et que des discussions allaient avoir lieu, mais j’ai malheureusement eu ce problème contre Brentford, alors j’ai pratiquement tout mis de côté. J’espérais être absent pendant quelques jours, et cela a fini par durer huit ou neuf semaines», a-t-il indiqué.

Avant de préciser : «Pour l’instant, je préfère encore m’améliorer et voir comment je suis, et tout le reste viendra. Je ne suis pas vraiment obsédé par les choses pour l’instant. Je sais que les gens vont me poser des questions à ce sujet, mais je ne peux pas dire grand-chose, il n’y a pas eu beaucoup de discussions, donc je vais bien, je suis heureux, je veux juste rejouer du bon football, et l’avenir - nous verrons…». Pour le joueur, comme pour sa formation, la question semble donc encore ouverte.