OM-PSG : Kylian Mbappé se confie sur son avenir avant son dernier Classique

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain se rend sur la pelouse du stade Vélodrome pour y défier son rival historique, l’Olympique de Marseille, en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Il s’agira certainement du dernier Classique de Kylian Mbappé, annoncé partant pour le Real Madrid l’été prochain. Une dernière échéance importante pour le capitaine des Bleus qui s’est d’ailleurs confié au micro de Téléfoot et a d’abord assuré que c’était «le moment pour les grands joueurs donc, voilà, je suis prêt et bien sûr comme d’habitude, je ne vais pas me cacher».

À l’approche du dernier Classique de Kylian Mbappé avec le PSG, Luis Enrique, son entraîneur, avait pourtant fait part de son espoir à voir son numéro 7 finalement être prolongé. «Pourquoi ce serait son dernier Classique ? J’ai toujours l’espoir qu’il change d’opinion. Il n’a rien annoncé encore, donc j’ai toujours espoir qu’il change d’opinion», avait-il estimé. Mais ce dimanche, le joueur de 25 ans a semblé évoquer ce choc comme s’il s’agissait bel et bien du dernier.

«écrire une nouvelle page des classiques»

«C’est des matches à tension, c’est des matches que les gens regardent. On va aller là-bas avec l’ambition d’écrire une nouvelle page des classiques. J’ai envie d’être acteur de mes prochains mois. Il y a des choses très excitantes avec le club. Dimanche, c’est un match extrêmement important pour nous, pour les supporters, pour le groupe aussi parce que c’est le début d’un important chapitre, un mois crucial pour notre saison», a expliqué le meilleur buteur du Championnat de France (24 buts) qui tentera de chasser un record actuellement détenu par Zlatan Ibrahimović : celui du nombre de buts marqués face au club phocéen (le Suédois compte 11 réalisations contre 9 pour le Bondynois).

«L’objectif, c’est de tout donner, ne pas avoir de regrets. Et je pense qu’on a tous conscience de ça et qu’on est unis comme jamais pour aller faire la plus belle saison possible», a encore ajouté Kylian Mbappé. Avant l’annonce officielle de son départ du Paris Saint-Germain, l’attaquant français sera très attendu pour cette rencontre, lui qui n’a jamais perdu contre l’Olympique de Marseille. «Au Vélodrome, à domicile et même sur terrain neutre !», a-t-il même plaisanté, à ce sujet.

