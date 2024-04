Sergio Agüero a gagné un pari fou lors de Real Madrid- Man City

Le match aller entre le Real Madrid et Manchester City (3-3) a enthousiasmé tous les amoureux du foot. Un spectateur un peu spécial a été encore plus heureux d’avoir regardé le match. Sergio Agüero avait parié sur ce match de Ligue des Champions en visant une partie avec 2,75 buts ou plus dans le match. L’Argentin a partagé sa mise sur son compte X et a sorti les grands moyens en pariant un montant de 10 000 $ (9 220 euros). Un pari qui est passé plus vite que prévu.

Une côte à 1,89 passée facilement dès les quinze premières minutes de jeu. À la fin, l’ancien attaquant de Manchester City et du Barça a empoché un bénéfice de 8 900 $, soit 8 200 euros. Il peut désormais remercier Bernardo Silva, Eduardo Camavinga et Rodrigo, les trois premiers buteurs du match, d’avoir permis avec leurs buts le gain de cette somme.