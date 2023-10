OL : Alexandre Lacazette était très amer après le nul contre Lorient

Malgré un doublé d’Alexandre Lacazette et une avance de deux buts à la pause, l’Olympique Lyonnais, dix-septième au classement, n’a pu faire mieux qu’un match nul (3-3) contre le FC Lorient. Présent au micro de Prime Video après la rencontre, l’attaquant lyonnais est apparu très frustré. «Il y a beaucoup de déceptions, c’est frustrant, on arrive à marquer des buts et être plus dangereux mais le football ce sont des détails, le coach nous le répète et aujourd’hui on paye nos petites erreurs», déclarait le numéro 10 de l’OL avant de souligner les choix de Fabio Grosso et de retenir le positif pour la suite de la saison…

La suite après cette publicité

«Oui le coach a fait des choix forts. Le coach a confiance dans tout le groupe, sa composition montre que pour avoir sa place il faut le mériter. Ca va permettre à tout le monde de continuer à travailler, pour garder sa place pour ceux qui sont sur le terrain et pour ceux qui sont sur le banc de continuer à travailler pour garder leur place. Le coach est arrivé depuis 3 semaines, il faut lui laisser le temps de connaître les qualités et les défauts de chacun mais malheureusement on a besoin de points rapidement. On va profiter de cette trêve pour continuer à travailler. Je suis la pour aider mes partenaires, j’essaie de parler à tout le monde et peu importe si c’est son premier match ou son 100e. On a réussi à marquer des buts, c’est important c’est ce qui nous faisait vraiment défaut, ça nous fait du bien et on va s’appuyer dessus pour la suite». Le 22 octobre prochain, l’OL tentera de s’offrir une première victoire face à Clermont…