Liga : l’Athletic enchaîne à Almería et peut toujours rêver d’Europe

L’Athletic peut encore caresser son rêve européen. En déplacement en Andalousie pour y défier Almería ce samedi, à l’occasion de la 30e journée de Liga, les Basques ont enchaîné en décrochant leur troisième succès de rang (1-2). Grâce à un Oihan Sancet en état de grâce, double passeur décisif pour Nico Williams (9e) puis Oscar de Marcos (56e), les joueurs d’Ernesto Valverde se replacent sérieusement dans la course à l’Europe, malgré une ultime frayeur déclenchée par le but de Centelles (90+2e)

Toujours 7e au classement, l’Athletic n’accuse désormais plus qu’un point de retard sur Villarreal, 6e et virtuellement qualifié pour l’Europa Conférence League. En parallèle, Almería rechute après sa défaite face à l’Atlético de Madrid il y a six jours, et demeure plus que jamais menacé par la zone rouge. 17e de Liga, les Andalous n’ont plus que deux points d’avance sur l’Espanyol, premier relégable.

