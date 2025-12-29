Flamengo : Filipe Luis prolonge jusqu’en 2027

La situation de Filipe Luis à Flamengo s’est enfin débloquée. L’entraîneur brésilien a officiellement prolongé son contrat avec le club, mettant fin à plusieurs semaines d’incertitudes. L’accord de principe existait déjà depuis quelques jours, mais les négociations traînaient sur les aspects financiers concernant certains membres de son staff, notamment son adjoint et son préparateur physique. En effet, le technicien brésilien avait accepté un contrat de deux ans avec primes et clause de résiliation adaptée, mais insistait pour que les salaires de ses collaborateurs soient traités séparément. Désormais, tout est réglé et Filipe Luis restera donc à la tête de Flamengo pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en décembre 2027.

« Cette prolongation symbolise la continuité d’une longue histoire entre Filipe Luís et Flamengo. Rouge et noir depuis son enfance, l’entraîneur a construit une relation affective profonde avec le club, renforcée sur le terrain lorsqu’il a porté le maillot en tant que joueur, et qui se poursuit désormais sur le banc, dirigeant l’équipe pendant l’une des périodes les plus victorieuses de son histoire. Avec la prolongation de Filipe Luís, Flamengo réaffirme sa confiance dans la continuité du travail entrepris et s’engage à ce que les prochaines années soient marquées par encore plus de succès, de croissance professionnelle et de trophées », indique le communiqué du club. Filipe Luis a notamment mené le Mengão au sacre en championnat et en Copa Libertadores cette saison, avant de s’incliner en finale de la Coupe Intercontinentale, aux tirs au but contre le PSG.