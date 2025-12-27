Flamengo : l’avenir de Filipe Luís toujours incertain

À quelques jours de la fin de son contrat, Filipe Luís a donné son feu vert à la dernière offre du Flamengo, mais la négociation achoppe toujours sur la rémunération de son adjoint Ivan Palanco et du préparateur Diogo Linhares. En effet, le technicien brésilien a accepté un contrat de deux ans avec primes et clause de résiliation adaptée, mais insiste pour que les salaires de ses collaborateurs soient traités séparément, un point que le club ne partage pas.

Filipe Luís avait déjà financé une partie du salaire de Palanco lors de son arrivée au Brésil en 2024 pour le projet des U17, soulignant l’importance de son rôle tactique et méthodologique d’après Globo. Les autres membres de son staff, comme Rodrigo Caio et Márcio Torres, ne sont pas concernés par ces discussions, étant employés permanents du club. Le Flamengo espère désormais un dénouement avant le Nouvel An, alors que Filipe Luís maintient sa position sur le sort de ses adjoints.