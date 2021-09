adidas révèle son nouveau pack UCL avec la F50 Ghosted et la Predator

La Ligue des Champions a repris ses droits il y a quelques jours pour cette édition 2021-2022 qui s'annonce toujours aussi passionnante à suivre pour les amoureux de la plus prestigieuse des compétitions.

Le moment est venu pour les supporters européens d'imaginer leur équipe soulever la coupe aux grandes oreilles en fin de saison, mais aussi pour adidas de dévoiler notamment les nouvelles F50 Ghosted, issues de son nouveau pack UCL contenant également les nouvelles Predator.

Ce nouveau modèle est composé d'un gris argenté et de violet, alors que quelques touches de noir (lacets, arrière des crampons) viennent compléter l'habillage de ces F50. Le logo de La marque aux trois bandes est visible également à l'arrière du modèle, alors que les trois bandes classiques sont elles aussi évidemment présentes sur la partie latérale de la chaussure.

Le dessous de cette nouvelle paire est violet alors que l'inscription F50 vient s'intégrer de manière assez subtile sur la partie inférieure, qui ressort grâce à la bande horizontale conçue par adidas. Ce nouveau modèle relativement design a notamment été présenté par Karim Benzema.

À noter que le Mirageskin en fibre de carbone est utilisé dans ces F50, rendant la paire encore plus légère et confortable à l'emploi, alors que la semelle extérieure est également en carbonen alliée à des crampons à chevron FG pour des appuis toujours plus fiables sur la pelouse.

La toute dernière Predator, notamment portée par Paul Pogba, reprend elle le design classique d'adidas, mêlant également du rose, du bleu et du noir avec une petite touche de blanc pour rappeler les couleurs de la Ligue des Champions. Cette nouvelle édition rend hommage à la paire conçue par la marque aux trois bandes dans les années 2000 dont était notamment équipé un certain Zinedine Zidane.

