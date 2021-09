Le choix PSG, sa complicité avec Mbappé, l'arrivée de Messi : les confessions d'Achraf Hakimi

La suite après cette publicité

Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi, Nuno Mendes... Autant de noms prestigieux qui sont venus garnir les rangs du Paris Saint-Germain cet été. Mais paradoxalement, aucun des joueurs cités ne crève l'écran après sept journées de Ligue 1 et une de Ligue des champions. En revanche, les supporters du PSG se délectent des prestations d'un certain Achraf Hakimi. Débarqué l'été dernier en provenance de l'Inter Milan moyennant 60 millions d'euros, le latéral droit réalise un début de saison plus que convaincant sous les couleurs parisiennes. Auteur de trois réalisations et deux passes décisives en championnat, le principal protagoniste a inscrit un doublé mercredi à Metz offrant une précieuse victoire aux siens (2-1) dans les ultimes secondes de la rencontre.

Si son arrivée avait suscité une certaine effervescence et répondait à un besoin urgent pour Mauricio Pochettino, ses prestations enchantent la direction parisienne. Dans une interview accordée au Magazine L'Equipe, l'international marocain dévoile les raisons qui l'ont poussé à épouser la cause francilienne malgré l'intérêt de Chelsea. Un choix du cœur, que l'ancien Madrilène ne regrette pour rien au monde. « Quand j'ai reçu ces deux offres, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je vienne à Paris, que j'allais y être heureux. Le PSG est un grand club et j'ai apprécié à quel point les gens ici semblaient m'aimer et me désirer. Et j'ai eu la chance que mon arrivée s'accompagne de grands transferts. Je suis déjà sûr de ne pas m'être trompé, je me sens bien, on a une équipe de rêve et je suis heureux d'en faire partie, » a ainsi confié Hakimi plus épanoui que jamais à Paris.

Achraf Hakimi ne regrette pas le choix PSG

Avant de concéder volontiers que sa discussion avec Mauricio Pochettino avait achevé de le convaincre. « Il m'a dit qu'il aimait ma façon de jouer et que j'allais apprendre beaucoup avec lui. On s'est bien entendu lors de cette conversation. C'est un entraîneur qui me plaît : il aime dominer les matches grâce à la possession de balle et jouer très offensif. Il y a quelques années, il me voulait déjà à Tottenham. Il a une façon de manager et de faire jouer ses équipes qui peuvent m'aider à progresser. J'avais besoin d'un coach qui me donne sa confiance et la liberté pour attaquer, » décrypte ainsi le natif de Madrid. Ce dernier savait donc que toutes les conditions étaient réunies pour qu'il tire la quintessence de ses qualités. Et au sein d'un effectif XXL, Achraf Hakimi a su se faire adopter par le vestiaire parisien. Son entente avec Kylian Mbappé sur et en dehors du terrain demeure palpable. Une amitié naissante qui se matérialise par une belle complicité sur le pré. « Cela s'est fait naturellement, dès le premier jour. On est jeunes (ils sont tous deux nés en 1998), on a plein de choses en commun, les mêmes trucs nous amusent. Cette amitié nous rend meilleurs et nous aide à être complémentaires sur le terrain, » lâche le Lion de l'Atlas.

Une complicité qu'Hakimi doit en revanche parfaire avec un certain Lionel Messi dont l'arrivée au PSG a totalement surpris le défenseur marocain. Après avoir évolué avec de grands joueurs au Real Madrid, au Borussia Dortmund puis à l'Inter Milan, l'intéressé savoure sa chance d'évoluer au quotidien avec le meilleur joueur du monde. « Que Messi quitte le Barça, comme tout le monde, je ne m'y attendais pas. Et quand j'ai appris qu'il allait venir ici, que dire ? Un rêve pour moi ! J'ai joué avec beaucoup de grands joueurs (Cristiano Ronaldo au Real, Haaland à Dortmund...) et le seul qui me manquait, c'était Messi ! Je suis fier d'évoluer avec un si grand footballeur. Pour progresser, je vais faire attention à comment il s'entraîne, à comment il joue. Il va faire grandir l'équipe et chacun des joueurs qui la compose. On parle la même langue, en plus, alors peu à peu, on apprend à se connaître. Et construire une relation technique avec lui, c'est facile ! Je lui donne la balle, je cours et il me la mettra là où il faut ! (Il rit.) Sa façon de se comporter m'a surpris, il est simple, tranquille. » Depuis sa venue au Paris SG, Achraf Hakimi vit un rêve éveillé...