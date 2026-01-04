PSG - Paris FC : les compositions officielles

La 17ème journée de Ligue 1 se clôture avec le derby parisien. Le PSG reçoit au Parc des Princes le Paris FC, ce dimanche à 20h45. Les Parisiens s’organisent en 4-3-3 avec Chevalier aux cages. En défense, on retrouve Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho et Nuno Mendes. L’entrejeu parisien est composé de Neves, Vitinha et Ruiz. L’attaque parisienne sera menée par le trio Doué-Dembélé-Mayulu.

Le PFC s’articule en 5-3-2 avec Trapp aux cages. Sangui, Mbow, Otavio, De Smet et Kolo sont en défense. Au milieu, on retrouve Gory, Camara et Lopez. Geubbels et Ikoné vont animer l’attaque du PFC.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Mayulu

Paris FC : Trapp - Sangui, Mbow, Otavio, De Smet, Kolo - Gory, Camara, Lopez - Geubbels, Ikoné