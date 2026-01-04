Menu Rechercher
Commenter 17
Ligue 1

PSG - Paris FC : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Ousmane Dembélé et Marquinhos @Maxppp
PSG 2-1 Paris FC

La 17ème journée de Ligue 1 se clôture avec le derby parisien. Le PSG reçoit au Parc des Princes le Paris FC, ce dimanche à 20h45. Les Parisiens s’organisent en 4-3-3 avec Chevalier aux cages. En défense, on retrouve Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho et Nuno Mendes. L’entrejeu parisien est composé de Neves, Vitinha et Ruiz. L’attaque parisienne sera menée par le trio Doué-Dembélé-Mayulu.

La suite après cette publicité

Le PFC s’articule en 5-3-2 avec Trapp aux cages. Sangui, Mbow, Otavio, De Smet et Kolo sont en défense. Au milieu, on retrouve Gory, Camara et Lopez. Geubbels et Ikoné vont animer l’attaque du PFC.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Chevalier - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Mayulu

La suite après cette publicité

Paris FC : Trapp - Sangui, Mbow, Otavio, De Smet, Kolo - Gory, Camara, Lopez - Geubbels, Ikoné

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Paris FC

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Paris FC Logo Paris FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier