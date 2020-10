Brésil : Neymar finalement apte pour affronter la Bolivie

Le Brésil s'apprête à lancer sa campagne d'éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 cette nuit contre la Bolivie (2h30, heure française). La formation de Tite se présentera finalement avec Neymar, qui était annoncé incertain après des douleurs au dos survenues en début de semaine suite à un entraînement.

Finalement d'après les informations de Globoesporte, la star du PSG sera bien apte cette nuit après avoir reçu un traitement intensif. Le numéro 10 de la Selaçao pourrait également profiter de ce match pour dépasser Ronaldo (62 buts), lui qui n'est plus qu'à une seule petite longueur (61 réalisations) de l'attaquant, et devenir le second meilleur buteur du Brésil. Pelé et ses 77 buts occupe encore la place de numéro un et pour un moment encore.