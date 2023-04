Real Betis : Joaquín va prendre sa retraite à la fin de la saison

Une grande page de l’histoire du Real Betis va se tourner. Le club sévillan a annoncé ce mercredi la retraite à la fin de la saison de son éternel capitaine, Joaquín. L’information a été dévoilée à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du Betis. Le message, « L’art est éternel. Merci pour tout, capitaine », a été ajouté dans la publication. Le joueur âgé de 41 ans a pris la parole. « Pendant 23 ans, j’ai essayé de faire de mon football un art et de rester dans les mémoires (…). Il ne me reste plus qu’à raccrocher les crampons », a-t-il notamment affirmé.

Formé chez les Verdiblancos, celui qui évoluait au poste d’ailier droit a débuté sa carrière avec l’équipe une en 2000. S’il a connu trois autres clubs (Valence, Malaga et la Fiorentina), il a fait son retour avec son club formateur en 2015. Au total, il a disputé 514 matches avec le Real Betis et a inscrit 65 buts. Il a été également international espagnol, où il a connu 52 sélections.

