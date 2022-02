Le Real Madrid que promet Florentino Pérez à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le bras de fer est à son paroxysme. En lutte depuis déjà plus d'un an pour se disputer l'avenir de Kylian Mbappé, la rivalité entre le PSG et le Real Madrid a pris une nouvelle tournure cette semaine. Mardi soir, l'attaquant a offert la victoire aux siens dans les ultimes secondes face à la Casa Blanca en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Il n'en fallait pas plus pour réanimer un feuilleton qui ne manquait déjà pas d'ingrédients différents.

Depuis ce succès étriqué du PSG, un vent d'optimisme souffle à nouveau sur le club pour prolonger sa star. Le Qatar aurait directement pris le dossier en main, tandis qu'une offre est à l'étude. Elle porterait sur un contrat de courte durée assorti à un salaire de plus de 50 M€ à l'année. La réponse du Real Madrid n'a pas tardé face à l'intense pressing parisien. La Casa Blanca prépare déjà son mercato en fonction du Français.

Mbappé sera sondé pour le mercato du Real

Sport nous apprend aujourd'hui que les Madrilènes se plieront aux exigences du champion du monde. Florentino Pérez se prépare déjà à changer en profondeur l'effectif de son équipe en faisant venir au moins 5 renforts. Car la colonne vertébrale du Real Madrid est vieillissante entre Carvajal, Casemiro, Modric, Kroos et Benzema. Seul le Brésilien ne dépasse pas 30 ans mais il a été de toutes les batailles depuis 2015 et un renouvellement s'impose.

Valverde et Camavinga apparaissent comme les successeurs naturels des cadres de l'entrejeu mais un ou deux renforts à ce poste sont prévus pour cet été. Le Real cherchera aussi des latéraux pour remplacer Marcelo et ajouter plus de concurrence sur le dos de Carvajal, en difficulté mardi dernier, que le seul Lucas Vazquez. Le média évoque aussi la venue d'un défenseur central d'un niveau supérieur à Nacho et Vallejo. Enfin, il faut préciser que le Real Madrid n'attend plus grand-chose de ses joueurs prêtés comme Odriozola, Renier, Kubo ou encore Brahim Diaz.