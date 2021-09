Chelsea : Thomas Tuchel revient sur l'échec du transfert de Jules Koundé

Déjà champion d'Europe en titre en mai dernier, Chelsea a frappé très fort cet été en recrutant Romelu Lukaku pour 115 M€ et Saul sous forme de prêt avec option d'achat. Jules Koundé aurait pu venir aussi. Des négociations ont eu lieu entre les Blues et le Séville FC mais le club espagnol a refusé les avances de son homologue anglais. Il voulait bien lâcher l'ancien Bordelais, mais uniquement contre le montant de la clause libératoire, soit 80 M€. Dans un entretien accordé à Sky Sports, le coach allemand de Chelsea est revenu sur cet échec.

La suite après cette publicité

«Marina (Granovskaia, la dirigeante du club) était en charge de ça. Nous étions en contact et Petr Cech (conseiller technique et performance) était en contact aussi. Nous trois, nous connaissions toute la situation. Nous savions que les choses pouvaient arriver, mais elles pouvaient arriver tardivement. Nous étions également conscients que rien ne pouvait se passer. J'ai dit à tout le monde que je serais tout de même heureux, même si nous ne pouvions pas faire venir un joueur. Nous trouverions la solution au sein de l'équipe. Mais il était clair que nous avons essayé de faire Koundé et Saul, mais c'était très, très tard durant ce mercato.» Tuchel est visiblement déjà passé à autre chose.