Liga : le Real Madrid au cœur d’une polémique qui peut lui coûter très cher !

Le Real Madrid dispute sa demi-finale retour de Ligue des Champions ce mercredi, face à Manchester City. Mais en une des médias de la capitale, pas de trace d’Erling Haaland, de Pep Guardiola ou de Kevin de Bruyne. C’est de Getafe dont il est question. Et pour cause, les voisins de la banlieue sud pourraient infliger un petit coup dur aux Merengues.

Comme l’indiquent Marca ainsi que plusieurs autres médias locaux, Getafe a déposé une plainte contre le Real Madrid ce mercredi. Les Azulones accusent le club entraîné par Carlo Ancelotti d’alineacion indebida - que l’on pourrait traduire par composition d’équipe illégale - pendant la rencontre. Et pour cause, à la 84e minute du match du week-end dernier entre les deux équipes, Ancelotti avait décidé de faire sortir Asensio pour faire entrer Odriozola. Le latéral droit est alors entré sur le terrain, sauf qu’au dernier moment, Ancelotti a décidé de sortir Camavinga, blessé, et non Asensio, qui a terminé le match. Alors qu’Odriozola était déjà sur la pelouse.

Des points en moins

Un petit détail anecdotique pour certains, mais qui peut coûter la victoire aux Madrilènes (1-0) comme l’indique Marca. Pour Getafe, c’est Asensio qui aurait dû sortir, et non Camavinga. Le Comité de Compétition de la Fédération Espagnole a ainsi transmis au Real Madrid qu’il a 3 jours pour présenter sa défense. Si l’institution donne raison à Getafe, la bande de Karim Benzema perdra son match 3-0 sur tapis vert.

Ce qui risque d’avoir des conséquences. Pour les Madrilènes déjà, qui repasseraient à la troisième place, se faisant doubler par l’Atlético de Madrid. Et pour Getafe, qui sortirait de la zone de relégation et laisserait le Valladolid de Ronaldo Nazario à une place de relégable. Et surtout, plus que les points, ça serait un coup difficile à encaisser au niveau de l’image et de l’ego pour le Real Madrid…