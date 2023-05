Liga : le Real Madrid renoue avec la victoire face à Getafe

Ce samedi, le Real Madrid avait pour intention de récupérer sa deuxième place en Liga. Pourtant, alors qu’ils affrontent Manchester City ce mercredi en demi-finale retour de Ligue des Champions, les Merengue ont laissé au repos plusieurs cadres. De ce fait, Karim Benzema n’a pas été convoqué alors que Toni Kroos, Vinicius, Luka Modric ou encore Antonio Rudiger étaient laissés sur le banc par Carlo Ancelotti. De l’autre côté, le voisin madrilène de Getafe (15e) se bat pour son maintien et était privé d’Enes Unal, son meilleur buteur cette saison, suspendu ce soir.

Dès les premiers instants de la rencontre, les débats ont été équilibrés. Titulaire pour la première fois depuis le 3 janvier, Eden Hazard s’est laissé aller à quelques percussions mais ce premier acte manquait cruellement d’une étincelle. Même si les locaux avaient le contrôle du ballon, ils ne sont pas parvenus à faire la différence pour ouvrir le score. En face, Getafe a mis de l’intensité mais n’a jamais vraiment semblé être en mesure d’inquiéter Thibaut Courtois.

Marco Asensio à la rescousse

Au retour des vestiaires, l’escouade de Carlo Ancelotti s’est alors montrée plus incisive. Portés vers l’attaque, les coéquipiers de Lucas Vazquez ont débloqué la situation grâce à une frappe contrée de Marco Asensio qui inscrivait là son neuvième but de la saison (1-0, 71e). Après son ouverture du score, le club de la capitale a pensé doubler la mise mais Vinicius, entré à l’heure de jeu, était en position de hors-jeu (76e). Deux minutes plus tard, c’est David Soria, le portier des Azulones, qui empêchait Asensio de s’offrir le doublé (78e). Seul légère alerte, l’inquiétude suite à la sortie d’Eduardo Camavinga, visiblement touché au genou (84e).

Sans briller, le Real Madrid a donc renoué avec le succès en championnat alors qu’ils avaient concédé la défaite face à la Real Sociedad la semaine dernière (2-0). Une opération comptable intéressante pour les Madrilènes qui récupèrent ainsi la deuxième place. Une victoire qui fait office de préparation idoine pour la manche retour en Ligue des Champions ce mercredi car, en plus d’avoir fait reposer ses cadres, les pensionnaires de Santiago-Bernabeu ont fait le plein de confiance.