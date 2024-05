PSG : Christophe Galtier a un grand regret

Arrivé en 2022 à la tête du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ne se sera assis sur le banc qu’une seule saison dans la capitale. Le technicien français aura eu le «privilège» comme il le dit d’avoir eu ce poste, entouré de stars internationales comme Neymar, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos. Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, il a admis qu’il aurait souhaité rester une saison de plus, tout en étant satisfait de voir Warren Zaïre-Emery jouer à droite, comme lui le faisait.

«Bien évidemment, j’aurais aimé rester une deuxième saison. Mais j’ai eu le grand privilège d’avoir vécu une saison comme entraîneur du Paris-SG et d’y avoir consacré 200 % de ce que j’avais à donner. Je suis content de voir jouer Warren Zaïre-Emery à droite. Cela me réconforte sur ce que j’ai pu faire avec lui. S’il a la plus grande part dans sa réussite, j’ai la mienne aussi. Je ne ressens donc aucune frustration», a commenté le technicien de 57 ans, désormais sous contrat avec Al-Duhail, au Qatar.