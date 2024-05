Metz : Matthieu Udol revient sur ses quatre ruptures du ligament croisé

La fameuse rupture des ligaments croisés peut drastiquement changer la carrière d’un sportif, mais Matthieu Udol est l’exception à la règle. Le joueur FC Metz a subi cette blessure quatre fois, et a réussi à revenir en forme et poursuivre sa carrière en Ligue 1. À 28 ans, le latéral est passé par plusieurs étapes avant de revenir, mais le mental a été la clé pour refouler les pelouses de l’élite du football français.

«La quatrième fois, je me suis vraiment demandé si j’arrêtais, si on n’avait pas assez trifouillé mon genou. Et puis le foot a repris le dessus, même si je sais que je risque d’avoir fortement de l’arthrose plus tard (…) C’est assez miraculeux, c’est en tout cas ce que m’a dit mon chirurgien, qui n’avait jamais vu ça. Après, je n’y pense plus, surtout que ma dernière blessure remonte à longtemps (à l’automne 2021)», a confié le messin, qui bataille avec son équipe pour le maintien en Ligue 1 cette saison.