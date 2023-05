Manchester City - Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Il y a des rencontres de C1 qui ressemblent parfois à des finales. Cette demie retour entre Manchester City et le Real Madrid y ressemble fortement. Lors du match aller au Santiago-Bernabéu (1-1), les deux équipes avaient livré une belle bataille et les passionnés de football avaient pu se régaler devant le talent d’un Vinicius Junior ou d’un Kevin De Bruyne. Et après 90 minutes, aucune des deux formations n’avait réussi à prendre l’avantage.

Ce mercredi soir, un jour après la qualification de l’Inter Milan, Manchester City et le Real Madrid s’affrontent donc une nouvelle fois avec l’ambition d’accéder à la finale et de rêver d’un sacre en Ligue des Champions. Depuis le match aller, les Cityzens ont presque assuré leur titre en Premier League alors que les Merengues, qui ont vu le Barça sacré champion d’Espagne ce week-end, ont pu faire tourner.

Les mêmes hommes qu’à l’aller

Pour cette rencontre XXL, Pep Guardiola ne devrait pas chambouler l’équilibre de son onze en 3-3-3-1. Ederson gardera la cage alors que la défense sera composée de Ruben Dias, Walker et Akanji. Stones fera la navette entre la défense centrale et le milieu de terrain. Dans l’entrejeu, on retrouvera justement Rodri épaulé par l’homme en forme et capitaine Gündogan. Enfin, le quatuor offensif sera évidemment composé de Grealish, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et de la machine Erling Haaland.

Pour résister à l’armada offensive anglaise, Carlo Ancelotti va faire confiance à l’expérience de son onze. Dans un 4-3-3 classique, le Real Madrid se présentera avec Courtois dans les buts. Camavinga occupera encore le couloir gauche de la défense alors que Alaba, Rüdiger et Carvajal seront encore titulaires. Au milieu, les deux doyens Kroos et Modric accompagneront Valverde. Enfin, sans surprise, le trio offensif sera composé de Benzema, Vinicius Jr et Rodrygo. Deux belles équipes qui devraient permettre de voir du beau spectacle ce mercredi soir à 21h (à suivre sur notre direct commenté).

