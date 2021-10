Ligue des Nations, Italie-Belgique : les compos de la petite finale !

Qui veut d'une troisième place en Ligue des Nations ? «Le match de dimanche face à l’Italie ne sert à rien. Être 3e en Ligue des nations, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on joue ce match», avait déclaré le portier belge Thibaut Courtois, au sortir de la défaite face à l'équipe de France. Et pourtant, après leur revers respectif contre l'Espagne (0-2) et la France (2-3), l'Italie et la Belgique se retrouvent à 15h, à l'Allianz Stadium de Turin, pour la petite finale de la Ligue des Nations.

Pour tenter de répéter la performance de juillet, lorsque la Nazionale avait disposé des Diables Rouges en quart de finale de l'Euro 2020 (1-2), Roberto Mancini s'appuie sur un 4-3-3. Derrière, seul changement, Acerbi remplace Bonucci, expulsé face aux Espagnols. Deux des trois milieux changent, avec les entrées de Pellegrini et Locatelli. Devant, seul Chiesa est conservé, accompagné par Berardi et Raspadori.

En face, privé de Romelu Lukaku et Eden Hazard, autorisés à quitter le rassemblement, Roberto Martinez aligne un 3-4-3 avec 8 des 11 titulaires face aux Bleus. Thibaut Courtois et sa défense à trois sont toujours présents. Le piston gauche Saelemaekers prend la place de Carrasco, qui évolue un cran plus haut alors que devant tout change : Vanaken et Batshuayi occupent les places laissées vacantes par Eden Hazard et Romelu Lukaku, alors que Kevin De Bruyne est lui laissé sur le banc.

Les compositions officielles :

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson - Pellegrini, Locatelli, Barella - Chiesa, Raspadori, Berardi

Belgique : Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Saelemaekers, Tielemans, Witsel, Castagne - Vanaken, Batshuayi, Carrasco