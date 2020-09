LFP : le nouveau CA est connu

Grande journée pour le football professionnel hexagonal. C'est en effet ce jeudi que nous devrions connaître qui de Michel Denisot ou de Vincent Labrune (Gervais Martel semble loin) va succéder à Nathalie Boy de la Tour à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP). Mais avant cela, il fallait aussi décider qui allait prendre place au conseil d'administration de l'instance. C'est chose faite.

Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jean-Pierre Caillot (Stade de Reims), Jacques-Henri Eyraud (OM), Loïc Féry (Lorient), Waldemar Kita (Nantes), Laurent Nicollin (Montpellier), Oleg Petrov (Monaco) et Jean-Pierre Rivère (Nice) représenteront la Ligue 1. Francis Graille (Auxerre) et Pierre-Olivier Murat (Rodez) sont nommés pour la Ligue 2. Michel Denisot, Alain Guerrini, Vincent Labrune, Gervais Martel et François Morinière représentent les indépendants. Le Président de Première Ligue et de l'ASSE, Bernard Caïazzo, est présent, tout comme Claude Michy, le patron de Clermont et de l'UCPF. Karl Olive représente la FFF et Olivier Lamarre, les arbitres. Sylvain Kastendeuch et Philippe Piat sont représentants des joueurs. Les médecins auront Éric Rolland comme représentant tandis que les personnels administratifs verront Patrick Razurel défendre leurs voix. Enfin, Raymon Domenech et Pierre Repellini sont représentants des éducateurs. Place maintenant à l'élection du président de la LFP !