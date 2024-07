OM : Roberto De Zerbi explique son choix étonnant

Officiellement nouvel entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi a expliqué pourquoi avoir choisi l’OM au lieu de grosses écuries européennes qui le convoitaient également : « Je pensais que je resterais sans banc pendant un an si je ne trouvais pas une offre qui me stimulait. Il y a eu des contacts avec des équipes importantes, mais pour diverses raisons, nous n’avons pas trouvé d’accord. Les dirigeants de Marseille, en revanche, ont été clairs dès le début. Et puis c’est un endroit qui m’a toujours fasciné, quand j’étais petit, j’admirais les grands joueurs comme Rudi Völler et Chris Waddle. Il y a des fans très chaleureux et passionnés, un peu comme moi », a-t-il d’abord expliqué.

Par la suite, dans son entetien accordé au média italien Zeta de l’université Luiss Guido Carli, il a poursuivi : «Je dirai aux joueurs que nous devons rendre les supporters fiers. Entraîner Marseille est unique, vous avez derrière vous un peuple. Avec sérieux et courage, je tâcherai de ramener le club haut en Europe. J’ai choisi l’OM parce qu’il me rappelle beaucoup la passion et la pression que j’ai vécues à Foggia. Le stade du Vélodrome accueille près de soixante-dix mille personnes, il fait très chaud. Ces milieux me poussent à donner le maximum », a conclu l’entraîneur italien.