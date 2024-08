Un nouveau club anglais tente Raheem Sterling

Indésirable du côté de Chelsea où il n’a même plus de numéro de maillot, Raheem Sterling (29 ans) se doit de trouver une porte de sortie dans ces dernières heures pour relancer sa carrière. Annoncé dans plusieurs destinations et notamment du côté de Manchester United et Aston Villa ces dernières heures, l’international anglais pourrait finalement rejoindre Arsenal.

Selon les informations de The Athletic, les Gunners sont en pourparlers avec Chelsea pour signer un prêt de Raheem Sterling avant la fermeture du marché des transferts, à 23h59. Arsenal aurait entamé des négociations pour un prêt d’une saison. Mais Raheem Sterling devra encore se mettre d’accord avec le club londonien et accepter les conditions personnelles, mais selon le média américian, cela ne devrait pas être un obstacle.