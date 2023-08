PSG : Luis Enrique revient sur le choix Marquinhos pour le capitanat

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant d’affronter le Racing Club de Lens ce samedi soir pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a été interrogé sur le vote anonyme pour le brassard de capitaine, que va garder le défenseur brésilien Marquinhos, leader de l’équipe depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea à l’été 2020. Le coach espagnol a également tenu à rappeler l’importance de son central de 29 ans au sein de l’effectif.

«En ce qui concerne le vote, vous savez tout. Le résultat, parfait, il a été élu par ses coéquipiers. Marquinhos est un leader sur le terrain et en dehors, c’est un joueur que tu as envie d’imiter et c’est très bien. C’est leur décision et pas la mienne», a déclaré le technicien parisien face aux journalistes. De quoi confirmer le choix du vestiaire, qui avait préféré l’international auriverde (78 sélections) à Presnel Kimpembe, Danilo Pereira et Kylian Mbappé.