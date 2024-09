OL-OM | Streaming : comment regarder le match en direct

C’est devenu le match le plus bouillant de Ligue 1. L’Olympico, comme on l’appelle désormais, se tiendra dimanche soir à 20h45 au Groupama Stadium, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 McDonald’s. Et c’est peu dire que ce duel entre l’OL et l’OM est très attendu. Car pour l’OM, qui compte déjà 10 points après 4 rencontres, c’est l’occasion de confirmer son excellent début de saison, en affrontant un adversaire redoutable, à l’effectif composé d’internationaux. Et pour l’OL, l’objectif sera de définitivement lancer un exercice 2024-2025 entamé sur de mauvaises bases avec deux défaites initiales.

Les hommes de Pierre Sage ont retrouvé du poil de la bête avec un succès fou contre Strasbourg puis un nul convaincant face à Lens. Désormais, ils doivent obtenir un succès de référence face à l’un de ses meilleurs ennemis. Ils pourront compter sur un effectif garni de nouveaux éléments, comme l’Ivoirien Wilfried Zaha ou l’Américain Tanner Tessmann. Mais ils devront surtout se méfier d’un OM diablement efficace. Le club phocéen se montre en effet redoutable à l’extérieur en ce début de saison, avec deux larges victoires, à Brest puis à Toulouse. Avec Greenwood en tête d’affiche, et pourquoi pas Adrien Rabiot pour ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

Regarder le match de foot OL-OM en streaming

Pour ce match toujours explosif, on peut s’attendre à du grand spectacle et à des buts. Et pour le voir en direct, une seule solution, s’abonner à DAZN. Au cas où vous n’avez pas suivi le feuilleton de l’attribution des droits TV, c’est DAZN qui a empoché la mise pour les cinq prochaines années et qui remplace ainsi Prime Vidéo et Canal +, qui détenaient les droits l’an passé. Avec 8 matches sur 9 en exclusivité à chaque journée, le 9e étant proposé en différé à partir de minuit le jour même ! Si votre fournisseur d’accès à internet distribue DAZN, aucune inquiétude, vous pourrez vous abonner par ce biais. Sinon, pas de stress, puisque le service est accessible en OTT, via le site et l’application DAZN. Donc il vous suffit de posséder un smartphone, une tablette ou une TV connectée pour regarder légalement OL-OM

Pour regarder en exclusivité ce choc de Ligue 1, vous n’avez donc qu’à vous abonner à DAZN, qui vous propose jusqu’à ce dimanche une offre alléchante. Et la plateforme vous propose différentes options, en fonction des budgets. La plus complète se nomme DAZN Unlimited, et vous offre tous les matches du championnat ainsi que l’ensemble du catalogue de droits (basket, UEFA Women Champions League, boxe, MMA…). Votre abonnement sera actif immédiatement et vous coûtera à partir de 19,99 euros par mois (au lieu de 39,99 € par mois), si vous prenez un engagement sur 1 an. Une offre exceptionnelle et très courte dans le temps qui vous permettra de bénéficier de l’offre de Ligue 1 sans vous ruiner et de regarder les plus beaux matches du championnat.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer cet OL vs OM directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre ou autre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. De quoi profiter de cette affiche de Ligue 1. Pour ne rien rater des rencontres de votre championnat favori, n’hésitez plus et souscrivez à l’offre DAZN à 19,99 € par mois.

Cliquez ici pour vous inscrire sur DAZN et accéder au match OL-OM.