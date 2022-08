Ce qu'il faut attendre du Real Madrid et du FC Barcelone pour la fin du mercato

La suite après cette publicité

Cet été, le Real Madrid et le FC Barcelone ont vécu des mercatos diamétralement opposés. Les Merengues, qui n'avaient logiquement pas besoin de tant de renfort que ça puisqu'ils venaient de tout gagner, ont frappé vite, et fort. Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni sont ainsi venus renforcer l'effectif de Carlo Ancelotti. Depuis, plus grand chose à signaler, si ce n'est le départ de Casemiro dans cette dernière ligne droite du marché des transferts. En face, au contraire, on a été bien plus actif, ayant même recours à certains stratagèmes financiers pour faire venir du beau monde, à l'image de Jules Koundé, Robert Lewandowski et Raphinha, qui viennent s'ajouter aux ex-agents libres Franck Kessié et Andreas Christensen. Le principal dossier qui attendait les dirigeants barcelonais, Ousmane Dembélé, s'est conclu sur une issue positive, pour la direction catalane du moins. Dans le même temps, de nombreux indésirables comme Riqui Puig ou Samuel Umtiti, entre autres, ont trouvé preneur.

D'un côté comme de l'autre, le travail a été fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir du mouvement dans les prochains jours, dans le sens des arrivées comme des départs. Les deux sont d'ailleurs liés. Du côté du FC Barcelone, il y a au moins trois joueurs qui risquent de prendre la porte : Martin Braitwhaite, Pierre-Emerick Aubameyang et Memphis Depay. Le premier est tout simplement considéré comme indésirable, et a quelques propositions en Liga et en Angleterre, mais son salaire pose problème. D'autant plus qu'il ne semble pas forcément convaincu par l'idée de quitter la Catalogne. Quant au Néerlandais et au Gabonais, ils sont sur le marché pour des raisons financières principalement. Le Barça doit ainsi "rembourser" l'argent avancé par Joan Laporta et le trésorier Ferran Olivé qui a permis d'enregistrer Jules Koundé en Liga, et il faut qu'au moins l'un d'entre eux soit vendu. L'ancien de l'OL serait proche d'un retour à Manchester United, alors que l'ex-Stéphanois devrait lui filer à Chelsea. Miralem Pjanic pourrait lui aussi partir, mais il ne sera pas poussé vers la porte. Enfin, la pépite marocaine Abde devrait se diriger vers Valladolid dans le cadre d'un prêt.

Des arrivées possibles du côté de Madrid

Dans les bureaux du Bernabéu, on pourrait aussi prévoir quelques départs. Un homme fait l'actualité du côté de la capitale : Marco Asensio. Encore sur le banc pendant toute la rencontre face à l'Espanyol, l'international ibérique dont le contrat expire dans un an est le principal candidat à un départ. Seulement, son agent Jorge Mendes n'a toujours pas d'offre satisfaisante, et il va devoir sortir un joli tour de son chapeau pour réussir à placer son client. Mariano Diaz pourrait lui aussi enfin quitter la capitale, mais son salaire relativement élevé en fait une option compliquée pour la majorité des clubs. Pour l'instant, les dirigeants du Real Madrid n'ont pas prévu de recruter, et Tchouaméni remplace déjà Casemiro devant la défense. Mais en cas de départ d'Asensio ou de Mariano, un joueur offensif pourrait être attiré sur le gong. Le nom de Raul de Tomas (Espanyol, ancien du Real Madrid), est sur la table. A noter qu'Iker Bravo, la pépite espagnole de Leverkusen, va rejoindre le club dans les prochains jours, mais il devrait d'abord évoluer avec le Real Madrid Castilla.

En Catalogne, ça devrait être plus animé. Si cela ne tenait qu'à Xavi, trois joueurs seraient encore recrutés : deux latéraux, un à gauche et un à droite, et un milieu de terrain. Pour le flanc gauche, c'est Marcos Alonso (Chelsea) qui reste le grand favori, et tout indique que l'opération devrait se conclure assez rapidement. Pour le côté droit en revanche, c'est bien plus flou, surtout que Juan Foyth (Villarreal), l'objectif numéro 1, s'est blessé. Les options Hector Bellerin (Arsenal) et Hamari Traoré (Rennes), dévoilée en exclusivité par nos soins, sont encore sur la table. Dans l'entrejeu, tout semble au point mort actuellement, notamment parce que Manchester City refuse de laisser filer Bernardo Silva. A noter que les médias catalans ont aussi émis l'hypothèse qu'un attaquant au profil plutôt discret débarque pour remplacer Aubameyang et/ou Depay dans les tous derniers instants du mercato...