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Sénégal - Maroc : Samuel Eto’o tacle lourdement la CAF

Par Jordan Pardon
1 min.
Samuel Eto'o @Maxppp

Au sein du continent africain, la décision de la CAF ne laisse personne indifférent. Avant-hier, la commission d’appel de la Confédération africaine de football avait annoncé déchoir le Sénégal de son titre de champion d’Afrique, finalement attribué au Maroc suite aux incidents de la dernière finale de CAN. Depuis mardi soir, les réactions affluent, et l’incompréhension est de rigueur chez de nombreux dirigeants, à l’image de Samuel Eto’o.

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Ce jeudi, le journal L’Équipe révèle avoir mis la main sur des messages envoyés par le président de la Fecafoot à d’autres présidents de fédérations. « Comment restaurer la confiance des supporters africains envers leur CAF ? Comment réaffirmer notre légitimité sans fragiliser davantage notre institution ? », a écrit l’ancien attaquant du FC Barcelone ou de l’Inter Milan. Un message qui laisse peu de place au doute sur l’avis du président de la fédération camerounaise de football.

Pub. le - MAJ le
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