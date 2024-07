Mercato : très mauvaise nouvelle pour l’OM dans le dossier du gardien !

Les fans marseillais et Roberto De Zerbi sont gâtés pour l’instant. La direction phocéenne réalise un sacré début de mercato, ayant déjà confirmé les arrivées de Lilian Brassier, Ismaël Koné, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg, alors que d’autres joueurs comme Eddie Nketiah pourraient aussi débarquer sous peu. Un marché estival de qualité sur le papier, et qui enflamme déjà les supporters. Même si, au final, c’est la réalité du terrain qui parlera…

Quoi qu’il en soit, il y a un dossier où l’OM était un peu dans le flou et l’est d’ailleurs toujours ; c’est celui du gardien de but. On le sait, Pau Lopez va quitter le sud de la France et s’engager avec Côme, l’ambitieux promu italien. Les Phocéens ont notamment tenté d’enrôler Alvaro Vallés, le portier de Las Palmas, mais ce dossier semble être au point mort malgré les informations de la presse ibérique qui évoquaient un accord entre les deux clubs. L’autre piste pour ce poste menait à Filip Jörgensen, le gardien danois de Villarreal.

Villarreal met un premier stop

Et la presse ibérique dévoile de nouveaux éléments ce mardi. Le journal local El Periodico Mediterraneo explique que Villarreal vient de refuser une proposition de 20 millions d’euros de l’Olympique de Marseille. Le Sous-Marin Jaune est ouvert à la négociation, et ne réclamera pas les 45 millions d’euros de sa clause libératoire, mais il espère tout de même recevoir un montant supérieur. Les Espagnols attendent une offre plus élevée pour ce gardien qui est appelé à avoir un bel avenir en Europe.

Deuxième mauvaise nouvelle pour les Phocéens : Chelsea est venu aux nouvelles pour le gardien ces dernières heures. Les Blues ont pris des renseignements auprès de l’entourage du joueur notamment, et les deux clubs ont une bonne relation suite à l’opération Nicolas Jackson de l’été dernier. Un rival de poids pour l’Olympique de Marseille, puisque les Blues ont un pouvoir d’achat conséquent. Pour l’anecdote, EPM ajoute qu’en cas de départ de Jörgensen, Villarreal vise… Alvaro Vallés. Tout est lié.