La réponse cinglante de l'OM à Mourad Boudjellal

Le 1er décembre dernier, à l’occasion de la sortie de son dernier livre, Mourad Boudjellal entamait sa tournée des médias par un passage sur RMC. A cette occasion, l’ancien patron du RCT a logiquement été relancé sur le projet de rachat de l’Olympique de Marseille qu’il portait avec Mohamed Ajroudi. Et visiblement, Boudjellal a toujours l’intention de présider un jour le club phocéen. Depuis, l’homme d’affaires n’a cessé de multiplier les sorties médiatiques à ce sujet. La dernière date d’ailleurs de ce matin au micro de France Inter. L’occasion pour le média d’essayer d’avoir une réponse de l’OM. Et voici ce que France Inter écrit après avoir joint la direction olympienne.

«L’OM nous a fait savoir que le club ne ferait aucun commentaire mais on nous a rappelé que l'OM avait déjà assigné Mourad Boudjellal en justice pour "une campagne intensive et sans précédent de désinformation massive poursuivie dans l'ensemble des médias, dans le but manifeste de déstabiliser et fragiliser le club" et d'ajouter que "cette nouvelle sortie médiatique renforce un peu plus le dossier et notre volonté de dénoncer l'imposture que représente cet individu sans scrupules et sans éthique professionnelle." » A bon entendeur...