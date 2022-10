Barça : Joan Laporta confirme l'installation d'un statue pour Lionel Messi

Alors qu'un retour à Barcelone de Lionel Messi est, selon la presse, de plus en plus possible, Joan Laporta a aujourd'hui annoncé que ce dernier ne changerait en rien les plans de rénovation du Camp Nou, ajoutant cependant qu'une statue à l'effigie de la Pulga allait y être installée.

« Nous construirons une statue de Leo Messi à l'extérieur du Camp Nou. La décision a été prise. Dès la saison prochaine, nous jouerons à Montjuïc. Nous n'avons pas prévu de retarder les travaux en raison d'un éventuel retour de Leo Messi. Il vaut mieux continuer à les faire pour avoir le Stade le plus tôt possible » a ainsi déclaré le président barcelonais en marge de la réunion de l'assemblée générale des Blaugranas.