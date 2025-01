Premier League : Liverpool et Manchester United partagent les points après une belle bataille

Ce dimanche, l’un des incontournables de Premier League avait lieu à Anfield. En effet, solide leader de Premier League, Liverpool recevait Manchester United, l’un des autres mastodontes de l’autre côté de la Manche. Pour autant, les Red Devils arrivaient avec beaucoup moins de certitudes que leurs adversaires du jour. Malgré l’arrivée de Ruben Amorim en novembre, les Mancuniens ont continué d’enchaîner les contre-performances et restaient sur quatre défaites de suite toutes compétitions confondues. Des deux côtés, les équipes-type étaient alignés et tout était donc présent pour assister à un vrai choc où chacune des deux formations avaient absolument besoin d’une victoire.

Dans des conditions de jeu peu évidentes - la neige s’était abattue sur Liverpool un peu plus tôt dans la journée -, le début de rencontre a été poussif. Malgré beaucoup d’imprécisions à la construction, Liverpool a rapidement pris l’ascendant dans le jeu. Malgré cela, les premières opportunités des hommes d’Arne Slot étaient assez timides à l’instar des frappes de Gakpo (14e) et Mac Allister (16e). En face, les occasions se faisaient de plus en plus rares et les attaquants mancuniens semblaient peu inspirés à l’image d’un Hojlund transparent et d’un Amad Diallo qui s’est juste trompé de sens sur sa tête (20e). Finalement, ce sont les visiteurs qui ont mieux terminé la première mi-temps avec notamment une opportunité d’Hojlund face à Alisson (41e) qui est venu confirmer la première période consistante des Red Devils.

Liverpool et Manchester United se sont livrés à une grande bataille en seconde période

Au retour des vestiaires, l’intensité est montée d’un cran entre les deux escouades qui se livraient à des duels plus âpres dans la conquête du ballon. En ce sens, Manchester United a montré une combattivité appréciable et qui leur a permis de prendre l’avantage contre toute attente. Symbole de ce don de soi, Lisandro Martínez est allé récupérer un ballon haut. Resté aux avant-postes, le défenseur argentin a été parfaitement servi par Bruno Fernandes et n’a pas hésité à envoyer une mine qui a touché la barre avant de rentrer (0-1, 52e). Un avantage au score qui n’aura pas tenu longtemps pour les Red Devils. Face à des Scousers piqués au vif, la défense a cédé sur la première inspiration de Cody Gakpo. Touché sur la gauche, l’ailier néerlandais a pénétré, asséné un crochet assassin à De Ligt avant d’envoyer une frappe supersonique sous la barre transversale (1-1, 59e).

Un but qui a revigoré tout le peuple liverpuldien à Anfield et qui a permis à Liverpool d’aller enfoncer le clou. Sur une nouvelle offensive, Matthijs De Ligt, en grande difficulté cet après-midi, a contré une frappe anodine de la main. Sur penalty, Mohamed Salah s’est montré intraitable pour aller inscrire son et redonner l’avantage aux siens (2-1, 69e). Renversé en dix minutes, Manchester United n’a pas abdiqué pour autant. Avec l’entrée percutante d’Alejandro Garnacho, les visiteurs se sont rués vers l’attaque et leur abnégation a payé. Sur un centre précis du jeune argentin, Amad Diallo, héroïque contre City il y a quelques semaines, a remis le couvert en surgissant de nulle part pour égaliser (2-2, 80e). En fin de rencontre, les deux équipes ne se sont pas cachées et ont attaqué, mais grâce notamment aux parades salvatrices d’André Onana, le score n’a pas évolué. Avec ce nul, Liverpool garde une avance confortable au classement. Premier, Liverpool garde six points d’avance sur Arsenal avec un match en moins. De son côté, Manchester United peut se targuer d’avoir montré une vraie force de caractère pour aller chercher le nul. Un point précieux qui leur permet de pointer à la 13e place et d’éviter une cinquième défaite consécutive.