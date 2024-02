Randal Kolo Muani n’a pas peur pour sa place en équipe de France

Depuis son transfert au PSG dans les ultimes instants du mercato contre 90 M€, Randal Kolo Muani déçoit. Buteur à 8 reprises et passeur 3 fois en 23 matchs, il affiche pourtant des statistiques correctes mais ce sont surtout ses prestations globales qui inquiètent. L’attaquant semble encore en train de chercher ses marques dans le collectif de Luis Enrique, qui l’a d’abord utilisé dans l’axe, avant de le placer sur le côté droit lors des dernières sorties. Forcément, si ses prestations en club ne donnent pas satisfaction, le joueur de 25 ans sait que sa place en équipe de France sera remise en cause, alors que l’Euro se profile cet été.

«Je ne me projette pas trop. Je veux déjà être appelé en mars. Je n’ai pas une place attitrée en équipe de France. Je me bats tous les jours pour être appelé par le sélectionneur. J’ai vu ce que le sélectionneur a dit à mon sujet, ça m’a touché. À moi de bosser désormais, envoie-t-il dans un entretien à Onze Mondial. Il est conscient que cela passe par de meilleures performances avec le PSG. Je dois prouver en club. Mais l’objectif est d’être dans la liste et de remporter l’Euro. On a une belle génération, on peut dire qu’on est favoris. Je vais tout faire pour être à cet Euro en tout cas.» L’ambition est toujours là.

