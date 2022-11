Bayern, Allemagne : Manuel Neuer donne de ses nouvelles

Touché à l'épaule depuis début octobre et après avoir révélé être atteint d'un cancer de la peau, le portier allemand, Manuel Neuer (36 ans), s'est exprimé et se sent désormais mieux. « Je vais bien. J'ai fait l'entraînement avec l'équipe. Tout allait bien » confie le gardien de but, repris par Bild.

De bon augure avant la Coupe du monde dans 15 jours. Le quotidien allemand explique également qu'il sera de retour, ce samedi, contre le Hertha Berlin en Bundesliga (13e journée). La star de la Mannschaft (113 sélections) aura trois matches pour reprendre le rythme de la compétition avant le Mondial au Qatar.