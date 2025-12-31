CAN 2025 : l’Algérie envoie un sérieux message à la RDC !

Un dernier test avant les choses sérieuses. Ce mercredi, l’Algérie disputait son dernier match de groupe dans cette CAN 2025. Déjà qualifiée et assurée de terminer première, la formation de Vladimir Petkovic devait faire le plein de confiance face à la Guinée équatoriale, déjà éliminée de la compétition. Pour l’occasion, le sélectionneur algérien décidait de largement faire tourner son effectif avec 7 changements dans son onze.

Et si les jeunes comme Anis Hadj-Moussa ou Himad Abdelli ont marqué des points, l’Algérie a aussi pu se gérer niveau fatigue avant d’affronter la RDC en 8es de finale. Un choc entre le premier du groupe E et le second du groupe D qui devrait tenir toutes ses promesses. Et les Fennecs, conscients de l’adversité de cette affiche face à une nation en forme du continent, sont déjà concentrés sur la suite avec l’envie de bien faire. «La CAN c’est une grande compétition. Pour aller gagner le trophée, il va falloir battre tout le monde. C’est sur qu’on a pas le tirage le plus facile par rapport à d’autres équipes mais pour gagner, va falloir battre tout le monde donc voilà. Nous aussi on est trés solide non ? On est l’Algérie et on est ici pour prendre le trophée donc faudra passer par tout ça» glissait le buteur du joueur Farès Chaibi en zone mixte.

L’Algérie est prête pour ce choc !

Un avis globalement partagé par son coéquipier Ilan Kebbal qui prévient la RDC : l’Algérie sera prête pour ce combat. «On va bien se préparer, travailler. On a un match important mais on sera prêt. On a le temps mais on espère être prêt. On va jouer contre une grande équipe mais on est aussi une grande équipe. Depuis le début de la CAN, on est toujours soutenu par les supporters. On sait que ce sera le cas face à la RDC. Même aujourd’hui, dans un match sans enjeu, ils étaient au rendez-vous. » Même son de cloche pour l’homme du match Anis Hadj-Moussa. «Ce sera un match compliqué parce qu’ils ont une belle équipe mais nous on a une belle équipe aussi. Donc, on est prêt pour les matches comme ça. C’est une des meilleures affiches des 8es».

De son côté, le milieu de terrain angevin Himad Abdelli s’est confié sur la manière d’aborder ce match et sur la clé de la victoire. «Si on est favori ? Nan, on sait que c’est une très belle équipe en face. Mais nous aussi on a une bonne équipe et que le meilleur gagne. Ca va être une belle ambiance, nous on a des vrais supporters, la RDC aussi. Ca sera un gros match. Nous on essaye d’avoir la maitrise du ballon, ça sera à nous de les mettre en difficulté et faire un grand match. Mais on va prendre match par match pour voir où ça nous mène». Le rendez-vous est pris. Ce mardi 6 janvier à 17h, les deux équipes croiseront le fer au stade Moulay El Hassan de Rabat. Et cette affiche s’annonce palpitante !