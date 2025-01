OM : Robinio Vaz a marqué des points auprès de Roberto De Zerbi

La Ligue 1 porte le sobriquet de Ligue des Talents depuis plusieurs années maintenant. Un surnom que le championnat doit à sa capacité à sortir de nombreux jeunes joueurs très talentueux et ce, chaque saison. Souvent mis de côté dans ces questions de formation tant ce domaine n’est pas son point fort, l’OM peut se targuer d’avoir une pépite dans son effectif cette saison. Outre l’éclosion appréciable de Bilal Nadir dans l’entrejeu, le jeune Robinio Vaz commence à montrer le bout de son nez ces derniers temps avec le club de la Canebière.

La suite après cette publicité

Recruté cet été en provenance du centre de formation de Sochaux, l’attaquant de 17 ans a commencé la saison avec la réserve du club olympien. Auteur de cinq buts en sept apparitions sous la houlette de Jean-Pierre Papin, Vaz a montré des qualités qui avaient de quoi faire saliver les observateurs des équipes de jeunes de l’OM. Écopant finalement d’une sanction de neuf matches après un coup de sang avec la réserve, sa belle progression aurait pu être entravé mais le natif de Mantes-la-Jolie a été promu avec le groupe professionnel. Et cette semaine, l’ancien de Sochaux a disputé ses premières minutes avec les hommes de Roberto De Zerbi.

Robinio Vaz élu homme du match face à Strasbourg

N’ayant joué que six minutes face au LOSC ce mardi en Coupe de France, l’attaquant de la génération 2007 a eu 45 minutes de jeu ce dimanche face à Strasbourg. Entré à la mi-temps, l’attaquant puissant a fait l’étalage de toutes ses qualités. Alors que Neal Maupay affiche des lacunes assez évidentes depuis plusieurs semaines, Vaz a apporté un vent de fraîcheur qui a permis à l’OM de se relancer dans un match compliqué. Volontaire et combatif sur tous les ballons, il s’est illustré en allant chercher un penalty suite à une faute d’Andrey Santos dans la surface. Mason Greenwood n’a pas tremblé et a converti la sentence pour aller chercher le point du nul. Parfois brouillon techniquement, il aurait même pu marquer le but de la victoire mais a encore été tendre sur sa reprise qui a fui le cadre alors qu’il semblait être dans une position assez idéale (79e).

La suite après cette publicité

Élu homme du match, Robinio Vaz aura surtout conquis les supporters du Vélodrome et ses coéquipiers. Après la rencontre, Pierre-Emile Hojbjerg s’est voulu élogieux au sujet de l’international français U17 (2 sélections) au micro de DAZN : «j’ai bien aimé sa prestation. C’est un gars qui veut s’améliorer et donner quelque chose à l’équipe. Comment il prend les actions, c’est assez beau à voir. Il inspire les autres dans sa manière à montrer comment aborder le match avec tranchant et envie.» Suffisant pour être une solution viable sur le long terme avec Roberto De Zerbi ? Sûrement. Car avec les limites affichées par Neal Maupay et un éventuel départ d’Elye Wahi cet hiver, Robinio Vaz pourrait avoir un coup à jouer sous les ordres d’un coach italien qui semble conquis par ses qualités :«Robinio Vaz est un bon joueur. Neal Maupay a joué un bon match mais trois d’affilée en une semaine, il avait peut-être perdu un peu d’énergie mais c’est normal. Vaz pouvait nous donner plus d’énergie et je pense que ça a été un bon match pour lui.» L’avenir de Robinio Vaz à Marseille s’annonce radieux.