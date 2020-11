PSG : Thomas Tuchel sort de ses gonds et s'en prend ouvertement à ses joueurs !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain n'avance plus en Ligue 1. Battu à Monaco la semaine dernière (3-2), le champion de France a encore perdu des points ce soir au Parc des Princes face aux Girondins de Bordeaux (2-2). Si les hommes de Thomas Tuchel l'avaient emporté mardi en Ligue des champions face au RB Leipzig (1-0), la prestation collective indigente des Parisiens avait défrayé la chronique.

Malgré cela, l'entraîneur parisien avait protégé ses joueurs en expliquant que seul le résultat primait mardi soir. Difficile alors de contester les propos du technicien allemand tant une défaite face à la formation allemande aurait compromis les chances de qualification en huitième de finale pour le PSG. Mais ce soir, la prestation collective décevante des joueurs parisiens a provoqué le courroux de Thomas Tuchel. Ce dernier a fustigé le comportement de ses ouailles notamment dans le second acte.

Thomas Tuchel excédé par le comportement de ses joueurs

Il faut dire que le Paris SG n'a jamais paru en mesure de remporter ce match, tant sa déficience sur le plan physique a explosé au grand jour. Interrogé sur Canal Plus quelques minutes après la rencontre, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund n'a pu cacher sa frustration. Et son message demeure limpide : il va falloir proposer autre chose mercredi prochain face à Manchester United pour espérer sortir des poules en Ligue des champions.

« Non on ne peut pas jouer sans effort physiquement comme on a joué en seconde période, ce n'est pas possible. La première mi-temps était bonne, on a eu des occasions, on a suivi le plan, on a été disciplinés, on a joué simple. On a manqué de sérieux pour finir le match, tuer ce match, d'être décisif. On a manqué de détermination aussi dans la surface adverse. Mais on a manqué de tout en seconde période. Discipline, attitude, efforts, on a pas suivi le plan. C'est logique qu'on perde la deuxième mi-temps, c'est mérité. Je protège toujours mon équipe normalement, mais je ne suis absolument pas d'accord aujourd'hui avec l'effort de l'équipe en seconde période. Pour moi ce n'est pas nécessaire de perdre encore des points comme à Monaco la semaine dernière, de faire ça encore en deuxième mi-temps, ce n'était absolument pas nécessaire, » a ainsi lâché Tuchel clairement irrité par le comportement de ses hommes. La préparation du match face à Manchester United s'annonce électrique pour le PSG...