CAN 2025 : deux ans de prison ferme contre des supporters sénégalais après les violences lors de la finale

Alors que 18 supporters des Lions de la Téranga sont détenus depuis la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal après les violences lors de la finale, le parquet marocain a requis contre eux, ce jeudi, jusqu’à deux ans de prison ferme.

«Ils ont délibérément voulu perturber le bon déroulement du match et commis des violences diffusées en direct sur des chaînes de télévision», a affirmé le représentant du ministère public lors d’une nouvelle audience au tribunal de première instance de Rabat.