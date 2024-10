OM-PSG : Roberto De Zerbi tacle Mason Greenwood

Présent en conférence de presse après la claque reçue face au PSG lors de la 9e journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi a logiquement affiché sa frustration. Interrogé sur ses choix, le technicien italien est notamment revenu sur la prestation de Mason Greenwood, sorti à la pause et crédité d’un 3 par la rédaction FM… «Je n’ai pas aimé la façon dont il a joué ce soir. Je pense qu’il était dans un mauvais jour», a tout d’abord lancé RDZ à l’encontre de son protégé.

Et d’ajouter : «il nous a offert beaucoup de buts et de points mais quand on est à l’OM, si on veut lutter pour le championnat, il faut pousser dans tous les matchs. On ne peut pas se dire qu’on fait une bonne performance en marquant deux buts et après avoir un passage à vide le match suivant. Ce n’est pas possible. C’est un bon joueur mais j’en attendais plus de lui ce soir. Mais pas uniquement de lui. J’en attends toujours plus de manière générale». Le message est passé…