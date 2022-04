Newcastle : l'annonce forte d'Eddie Howe pour le mercato estival

Newcastle va mieux. Le nouveau club le plus riche du monde a su, sous la houlette d'Eddie Howe, redresser la barre en Premier League pour sortir de la zone rouge et même s'en éloigner, les Magpies ayant désormais 10 points d'avance sur le premier relégable. Forcément, après un mois de janvier mouvementé dans le Tyneside (110 M€ dépensés), tout le monde s'attend à ce que les pensionnaires de St James' Park dynamitent le mercato estival. Le technicien de 44 ans a tenu, ce vendredi, mettre les points sur les i en conférence de presse. «Je suis heureux avec cette équipe tout en reconnaissant que rien n’est jamais figé», a d'abord lâché l'ancien coach de Bournemouth, avant de poursuivre.

«Vous devez continuer à vous améliorer et à évoluer, donc je n'ai aucun problème à regarder vers l'extérieur et à dire que nous avons besoin de certaines choses. Mais je ne pense pas que ce sera la révolution que tout le monde pense. Il ne s'agit pas de signer n'importe qui, et ce ne sera jamais ma façon de travailler de toute façon, car chaque individu doit s'intégrer dans la structure de l'équipe, a poursuivi Eddie Howe. C'est fondamental pour notre avenir, donc pour toutes ces différentes raisons, je pense qu’il n’y aura jamais de gros changements.» Cela n'empêche en tout cas pas Newcastle de lorgner les bonnes affaires sur le marché, et, à l'instar du cas Darwin Núñez, comme nous vous l'expliquions ce vendredi, les Toons n'hésiteront probablement pas à sortir le chéquier.