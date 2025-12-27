Encore une mauvaise nouvelle pour Isco

Isco vit une saison contrariée, et c’est un euphémisme. Depuis le début de saison, le milieu offensif de 33 ans n’a joué qu’un seul match de Liga : c’était face à Girona, en novembre, et il ne lui avait fallu que quinze minutes pour être décisif sur le but de Valentin Gomez (1-1). Quatre jours plus tard, il quittait la pelouse sur civière face à Utrecht en Ligue Europa (2-1) à cause d’un choc avec son coéquipier Sofyan Amrabat, lui-même blessé mais revenu à temps pour la CAN avec le Maroc.

Ce n’est pas le cas d’Isco, qui va devoir passer sur le billard comme le révèle Mundo Deportivo. Déjà écarté des terrains à cause de deux blessures au péroné depuis un an et demi, l’élégant droitier va cette fois subir une arthroscopie. Il devrait manquer un mois de compétition, soit environ sept matchs. Une mauvaise nouvelle, à l’heure où le joueur rêve toujours de retrouver la sélection espagnole, d’autant plus en année de Coupe du Monde. Il avait été retenu au mois de mai pour le Final Four de Ligue des Nations.